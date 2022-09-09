«Ференцварош» — «Трабзонспор»: результат матча Лиги Европы, кто выиграл, какой счёт

«Ференцварош» обыграл турецкий «Трабзонспор» в первом туре Лиги Европы УЕФА. Встреча прошла на поле стадиона «Гроупама Арена» в Будапеште.
Прогнозы на главные матчи дня теперь в одном месте.
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской из Неаполя. В итоге матч завершился победой «Ференцвароша» со счётом 3:2.
«Ференцварош» повёл со счётом 2:0 уже к исходу получаса игры. По голу забили нападающий Токмак Нгуен и полузащитник Адама Траоре. А с 16-й минуты хозяева остались в меньшинстве. С поля был удалён защитник Эльдар Чивич.
Нападающий «Трабзонспора» Макси Гомес сократил отставание в счёте на 39-й минуте. Но ещё до перерыва Токмак Нгуен реализовал пенальти и восстановил разрыв. Форвард Умут Бозок помог гостям вновь приблизиться вплотную в середине второго тайма, но спастись турецкий клуб не смог.
«Ференцварош» набрал три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Трабзонспор» (0) – на последней позиции.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» в масках Путина.
Супруга Карпина: запрет на въезд в Эстонию на нашу семью не повлияет.
Темников: в «Торпедо» человек смотрит футбол с вертолёта и решает кого брать.
Спорт и Елизавета II: за кого болела в АПЛ, какой вид спорта считала любимым.
Василий Уткин: «Факелу» Томас Тухель точно не подходит.
- 9 сентября 2022
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:12
-
07:00
-
06:37
-
06:19
-
06:00
-
05:43
-
05:19
-
04:57
-
04:25
-
03:38
-
03:02
-
00:22
- 8 сентября 2022
-
21:21
-
19:30
-
19:00
-
18:40
-
18:30
-
18:21
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:53
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00