«Ференцварош» — «Трабзонспор»: результат матча Лиги Европы, кто выиграл, какой счёт

«Ференцварош» обыграл турецкий «Трабзонспор» в первом туре Лиги Европы УЕФА. Встреча прошла на поле стадиона «Гроупама Арена» в Будапеште.

Прогнозы на главные матчи дня теперь в одном месте.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской из Неаполя. В итоге матч завершился победой «Ференцвароша» со счётом 3:2.



«Ференцварош» повёл со счётом 2:0 уже к исходу получаса игры. По голу забили нападающий Токмак Нгуен и полузащитник Адама Траоре. А с 16-й минуты хозяева остались в меньшинстве. С поля был удалён защитник Эльдар Чивич.

Нападающий «Трабзонспора» Макси Гомес сократил отставание в счёте на 39-й минуте. Но ещё до перерыва Токмак Нгуен реализовал пенальти и восстановил разрыв. Форвард Умут Бозок помог гостям вновь приблизиться вплотную в середине второго тайма, но спастись турецкий клуб не смог.



«Ференцварош» набрал три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Трабзонспор» (0) – на последней позиции.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» в масках Путина.

Супруга Карпина: запрет на въезд в Эстонию на нашу семью не повлияет.



Темников: в «Торпедо» человек смотрит футбол с вертолёта и решает кого брать.



Спорт и Елизавета II: за кого болела в АПЛ, какой вид спорта считала любимым.



Василий Уткин: «Факелу» Томас Тухель точно не подходит.