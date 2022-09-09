«Сочи» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата России «Сочи» — «Динамо».
Ставка: ничья за 3.96.
«На юге России пройдет один из центральных матчей девятого тура чемпионата России, в котором на поле выйдут две команды, претендующие на место в первой тройке Премьер-Лиги. Да, вряд ли кто-то ждал таких результатов от соперников в прошлом сезоне, но оба коллектива серьёзно прибавили, что отразилось на итогах. Сегодняшние хозяева три балла уступают бело-голубым, которые не знают поражений.
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У медалиста прошлого турнира высшей лиги уже три поражения, при этом в последней игре «барсы» уступили в кубанском дерби, что отправило коллектив на седьмую позицию. Тем не менее, столичные проиграли «Ростову» в Кубке России, что не может не настораживать.
В этой игре я не отдам предпочтение никому – считаю, что встречаются равные по всем параметрам соперники, что принесёт ничью. На это и заиграю пари», — сказал Мостовой.
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