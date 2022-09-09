Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сочи» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

«Сочи» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата России «Сочи» — «Динамо».

Ставка: ничья за 3.96.

«На юге России пройдет один из центральных матчей девятого тура чемпионата России, в котором на поле выйдут две команды, претендующие на место в первой тройке Премьер-Лиги. Да, вряд ли кто-то ждал таких результатов от соперников в прошлом сезоне, но оба коллектива серьёзно прибавили, что отразилось на итогах. Сегодняшние хозяева три балла уступают бело-голубым, которые не знают поражений.

Прогнозы на все матчи РПЛ — здесь.

У медалиста прошлого турнира высшей лиги уже три поражения, при этом в последней игре «барсы» уступили в кубанском дерби, что отправило коллектив на седьмую позицию. Тем не менее, столичные проиграли «Ростову» в Кубке России, что не может не настораживать.

В этой игре я не отдам предпочтение никому – считаю, что встречаются равные по всем параметрам соперники, что принесёт ничью. На это и заиграю пари», — сказал Мостовой.

10 лучших экспрессов дня.

«Динамо» объявило о переходе 28-летнего камерунца.

Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» в масках Путина.

Дмитрий Комбаров оценил уровень РПЛ.

Бояринцев оценил шансы «Спартака» стать чемпионом.

Новичок «Динамо» Нгамалё прокомментировал переход в российский клуб.

«Сочи» — «Динамо». Захарян остался, а Смолов выздоровел. Держитесь, южане! «Сочи» — «Динамо». Захарян остался, а Смолов выздоровел. Держитесь, южане!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022