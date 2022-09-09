«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.35.
«Календарь не ко всем командам КХЛ справедлив одинаково. И «Салават», и «Трактор» завершили свои серии. Уфимцы сыграли три матча на выезде, челябинцы те же самые три, но дома. При этом «Трактору» календарь лишний день для подготовки к гостевой серии дал, а вот «Салават» идёт открывать сезон большого хоккея в Уфе, что называется, с корабля на бал, через день после того, как наконец-то победил в Минске.
Прогнозы на главные матчи дня в КХЛ — здесь.
У обоих соперников старт сезона не задался. Оба одержали лишь по одной победе в трёх матчах, причём первые два ушли на осознание самих себя в современном хоккее. Но если для Уфы это были выездные матчи, и ничего особо страшного в таких результатах нет, то для «Трактора» начинать сезон с двух домашних поражений подряд – это большие моральные страдания. Особенно с учётом того, что в обоих этих проигранных матчах челябинцы выглядели ничуть не слабее соперников, а, пожалуй, даже сильнее. Вот только шайба в ворота не шла.
Статистика личных встреч убеждает нас в том, что данные соперники куда чаще играют друг с другом в плей-офф и на предсезонных турнирах, нежели в регулярных чемпионатах. И она же, эта статистика, явно на стороне «Салавата», который выиграл четыре междусобойчика из пяти последних, состоявшихся в Уфе, – естественно, в рамках регулярных чемпионатов. Причём особой борьбы в этих матчах не вырисовывалось: будущий победитель быстро захватывал инициативу, быстро выходил вперёд в счёте и доводил матч до приличной победы.
Математика учит нас, что четыре из пяти – это 80 процентов. А против такой вероятности интеллект бессилен. Поэтому я не собираюсь спорить со статистикой и предсказываю домашнюю победу «юлаевцев», причём одержанную в основное время», — сказал Лебедев.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Ларионов: в «Торпедо» нет эйфории.
МОК продлил санкции для российских спортсменов.
Польша, Латвия, Эстония и Литва запретили въезд российским спортсменам.
Хоккеистов из Словакии в КХЛ будут вызывать в сборную.
Финны готовят антироссийский переворот в хоккее. Что будет с КХЛ?
- 10 сентября 2022
-
04:47
-
04:06
-
03:38
-
02:56
-
00:32
- 9 сентября 2022
-
21:47
-
20:06
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:12
-
07:00