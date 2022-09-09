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«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.35.

«Календарь не ко всем командам КХЛ справедлив одинаково. И «Салават», и «Трактор» завершили свои серии. Уфимцы сыграли три матча на выезде, челябинцы те же самые три, но дома. При этом «Трактору» календарь лишний день для подготовки к гостевой серии дал, а вот «Салават» идёт открывать сезон большого хоккея в Уфе, что называется, с корабля на бал, через день после того, как наконец-то победил в Минске.

Прогнозы на главные матчи дня в КХЛ — здесь.

У обоих соперников старт сезона не задался. Оба одержали лишь по одной победе в трёх матчах, причём первые два ушли на осознание самих себя в современном хоккее. Но если для Уфы это были выездные матчи, и ничего особо страшного в таких результатах нет, то для «Трактора» начинать сезон с двух домашних поражений подряд – это большие моральные страдания. Особенно с учётом того, что в обоих этих проигранных матчах челябинцы выглядели ничуть не слабее соперников, а, пожалуй, даже сильнее. Вот только шайба в ворота не шла.

Статистика личных встреч убеждает нас в том, что данные соперники куда чаще играют друг с другом в плей-офф и на предсезонных турнирах, нежели в регулярных чемпионатах. И она же, эта статистика, явно на стороне «Салавата», который выиграл четыре междусобойчика из пяти последних, состоявшихся в Уфе, – естественно, в рамках регулярных чемпионатов. Причём особой борьбы в этих матчах не вырисовывалось: будущий победитель быстро захватывал инициативу, быстро выходил вперёд в счёте и доводил матч до приличной победы.

Математика учит нас, что четыре из пяти – это 80 процентов. А против такой вероятности интеллект бессилен. Поэтому я не собираюсь спорить со статистикой и предсказываю домашнюю победу «юлаевцев», причём одержанную в основное время», — сказал Лебедев.

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