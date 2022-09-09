«Витязь» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ 9 сентября

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.54.
«Витязь» высосал всё из «Авангарда» и наслаждается плодами чемпионской почвы в Балашихе. Команда не просто выигрывает, а делает это, забивая минимум три шайбы за матч. Из удивительного – качество игры оставляет желать лучшего, оно по-прежнему на низком уровне, но победы летят. Не портит этот состав даже пара стоячих защитников Головков-Бородкин.
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Игра «Локомотива» удивляет со знаком минус. Уже второй сезон кряду под руководством Никитина бронепоезд не может найти маршрут. Есть состав, но нет в нём силы. Победа над «Нефтехимиком» случилась с большой натяжкой, ведь во втором периоде «Локомотив» не только пропустил три шайбы, но и не смог использовать кучу моментов. В третьем «Нефтехимик» и вовсе играл 5 на 3 и 5 на 4. Созидание у железнодорожников пока не идёт, как и все остальные компоненты.
Бетонной обороны не заметно, дисциплина болтается, вратарская линия лишена стабильности. Впечатление, что каждый существует сам по себе.
Но в активе две победы. Для успеха над «Витязем» железнодорожникам надо навязать свою игру, но какая она, пока не знает и сам «Локомотив».
Скорее всего, обе команды забьют, если только Шикин не решил стать лучшим вратарем месяца. В первых трёх матчах сезона Шикин отразил 92 броска. На нём «Витязь» и выезжает.
Несмотря на то, что у «Локомотива» своё ведро проблем, ожидаю первое поражение «витязей» в сезоне (при любом раскладе)», — сказала Миронова.
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