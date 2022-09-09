Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Витязь» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ 9 сентября

«Витязь» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ 9 сентября
Комментарии

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.54.

«Витязь» высосал всё из «Авангарда» и наслаждается плодами чемпионской почвы в Балашихе. Команда не просто выигрывает, а делает это, забивая минимум три шайбы за матч. Из удивительного – качество игры оставляет желать лучшего, оно по-прежнему на низком уровне, но победы летят. Не портит этот состав даже пара стоячих защитников Головков-Бородкин.

Лучшие прогнозы на главные матчи дня — здесь.

Игра «Локомотива» удивляет со знаком минус. Уже второй сезон кряду под руководством Никитина бронепоезд не может найти маршрут. Есть состав, но нет в нём силы. Победа над «Нефтехимиком» случилась с большой натяжкой, ведь во втором периоде «Локомотив» не только пропустил три шайбы, но и не смог использовать кучу моментов. В третьем «Нефтехимик» и вовсе играл 5 на 3 и 5 на 4. Созидание у железнодорожников пока не идёт, как и все остальные компоненты.

Бетонной обороны не заметно, дисциплина болтается, вратарская линия лишена стабильности. Впечатление, что каждый существует сам по себе.

Но в активе две победы. Для успеха над «Витязем» железнодорожникам надо навязать свою игру, но какая она, пока не знает и сам «Локомотив».

Скорее всего, обе команды забьют, если только Шикин не решил стать лучшим вратарем месяца. В первых трёх матчах сезона Шикин отразил 92 броска. На нём «Витязь» и выезжает.

Несмотря на то, что у «Локомотива» своё ведро проблем, ожидаю первое поражение «витязей» в сезоне (при любом раскладе)», — сказала Миронова.

10 лучших экспрессов на главные матчи дня.

Ларионов: в «Торпедо» нет эйфории.

Словаков из КХЛ продолжат вызывать в сборную.

Новиков: я бы зачислил Федотова в ГРУ и отправил его разведчиком в НХЛ.

Вайсфельд оценил игру Радулова после возвращения из НХЛ.

Финны готовят антироссийский переворот в хоккее. Что будет с КХЛ?

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022