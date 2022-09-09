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«Сочи» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч 9-го тура РПЛ

«Сочи» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч 9-го тура РПЛ
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Известный в прошлом футболист, эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Сочи» — «Динамо».

Ставка: ничья 1:1 за 7.00.

«Динамо» так до сих пор и не проиграло ни одного матча. У бело-голубых сильная и стабильная линия атаки. У «Сочи» же всё решает средняя линия, которая контролирует темп матча. Жду обоюдоострую игру, в которой не будет победителя», — сказал Бубнов.

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