СКА — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Динамо» в основное время за 3.92.
«Интереснейший матч в Санкт-Петербурге, куда приезжает московское «Динамо». То ли получить от СКА урок, то ли самих армейцев поучить. Давайте разбираться.
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В принципе, ничего космического и запредельного от СКА в этом сезоне мы не увидели, и есть большое подозрение, что так и не увидим. Питерцы играют сверхдобротно, весьма мощно и надежно, как и надлежит команде с таким бюджетом и такими спонсорами. В общем, чистая классика. Но не более того. Несмотря на то, что интерес к хоккею в Северной столице колоссальный и на домашних матчах СКА некуда яблоку упасть, сама питерская команда, на мой взгляд, до своих болельщиков, что называется, не добирает. Нет у нынешнего СКА какой-то изюминки, он весь такой правильный и классический. И сейчас этого вполне хватает — уже хватило для трёх побед подряд, но ведь рано или поздно на эту классику будет найден болт с правой резьбой. Сперва кем-нибудь одним, отдельно взятым, а затем за ним потянутся и другие.
Вот про московское «Динамо» такого точно не скажешь. «Детский сад» товарища Кудашова рвёт шаблоны, играет в головокружительный хоккей, и весь вопрос заключается в том, на сколько бело-голубых в таких энергозатратных условиях хватит. Носятся ведь как угорелые, напоминая известные с детства фильмы.
Получается у нас противостояние антиподов. С одной стороны, при сумасшедшей поддержке трибун правильная классика, с другой – молодость. Что возьмёт верх? Статистика личных встреч в принципе на стороне хозяев, поскольку в десяти последних междусобойчиках регулярных чемпионатов КХЛ они выиграли шесть. Но что-то не даёт мне однозначно поставить на СКА, нет полной уверенности в преимуществе питерской команды при всех её плюсах. Поэтому…
Поэтому предположу не совсем логичную, но всё-таки победу бело-голубых, причём даже в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счёте. Молодость должна пробивать себе дорогу, особенно когда дают. Но самое главное, пусть команды покажут красивый хоккей. Ведь мы же знаем…», — сказал Лебедев.
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