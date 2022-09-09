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«Сочи» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

«Сочи» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» Москва в 9-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «Сочи» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.93.

«Интересный матч, однозначно. Все помнят, как «Сочи» лишил «Динамо» серебра в последнем туре прошлого сезона. Но команда в «Сочи» сильно поменялась с той поры. Интересно, что во главе там теперь динамовцы со стажем — Точилин и Гаранин. Думаю, для них будет важно не проиграть этот матч.

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Считаю, что тренерский штаб хозяев постарается заняться обороной. Слишком много и регулярно команда пропускает. «Динамо» же стало очень рациональным. К тому же нет состава, чтобы диктовать свои условия в ходе матча. Подозреваю, что здесь всё может закончиться ничьей, но так рисковать не стану. «Сочи» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча — хороший вариант», — сказал Титов.

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