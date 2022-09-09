СКА — «Динамо» Москва: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА и московское «Динамо».
Ставка: победа СКА и ТМ 5.5 за 2.75.
«Между прочим это битва за первое место в Западной конференции. СКА обыграл «Салават Юлаев» (3:2 ОТ), «Барыс» (3:1), «Авангард» (4:1).
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Уже по тому, как растут счёт и уровень соперников, а Питер всё побеждает, можно сделать вывод, что команда под управлением Романа Ротенберга набирает обороты.
Этот матч с «Динамо» будет последним для СКА в этой домашней серии на старте.
Динамовцы начали сезон тоже дома. Весьма сенсационно победили «Ак Барс» (2:0), разгромили «Нефтехимик» (6:1). А потом на выезде в Сочи справились с «леопардами» (4:2).
Замечу, что команда Алексея Кудашова берёт своё за счёт цепкости и мобильности игры, самоотдачи всех четырёх звеньев, где особо нет звёзд, но ставка делается на баланс и тактику. Очень хорош в воротах Илья Коновалов, одержавший три победы подряд.
И ещё – СКА старается в этом сезоне тоже играть очень надёжно в обороне, поэтому команда так мало пропускает.
Я бы в этом матче взял кэф 2.75 на то, что СКА победит в основное время, при этом общий тотал игры составит меньше 5.5 шайбы. Жду, что эта игра чем-то будет похожа на противостояние с «Ак Барсом», которое шло до первой ошибки», — сказал Лысенков.
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