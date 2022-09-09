СКА — «Динамо»: ставка Дарьи Мироновой на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо».
Ставка: победа СКА в матче за 1.40.
«СКА торжествует, ликует, равномерно двигается вперёд, но в этом нет ничего удивительного. Бюджет и качество игры позволяет питерцам чувствовать себя комфортно. Есть время и шанс отрабатывать мелочи, такие как большинство и меньшинство. Четыре попытки реализованы, нейтрализация также на высоком уровне. Но у команды пока нет ни одного сухаря. А у динамовцев есть. Единственный большой бамп на дороге СКА в матче с «Динамо» – вратарь Коновалов. Играет он хорошо, один из ключевых моментов трёх побед кряду и успеха над безликим «Ак Барсом». Коновалов понимает, что после слабого выступления в АХЛ нужно набирать позиции и расти в КХЛ. И делает это успешно. Дуэт Коновалов-Ерёменко мог бы быть одним из лучших в КХЛ. При былой мощности москвичей шансы у клуба были высокими даже на выезде.
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Динамовцы сильно ослабели в атаке. Один только Сушко чего стоит. Вернее, на льду – не стоит ничего и даже не попадает в состав, а на деле – съедает 25 миллионов, на которые динамовцы могут укрепиться или больше ценить тех, кто действительно полезен команде. Это будет первая серьёзная команда и проверка боем в сезоне для москвичей.
Питерцы, одни из немногих в лиге, собирают полные трибуны. Играть перед такой публикой сложно, но здорово. Если «Динамо» не испугается шумовых эффектов после пустой домашней арены, то сможет продержаться 1,5-2 периода на равных. СКА важнее не терять бдительность», — сказала Миронова.
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