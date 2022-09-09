«Сочи» — «Динамо»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ 9 сентября

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» – «Динамо».



Ставка: ТБ 1.5 во 2-м тайме за 1.90.



«Сочи» и «Динамо» до последнего тура боролись за серебряные медали чемпионата России прошлого сезона. Однако теперь совсем другие реалии. У обеих команд новые главные тренеры. Поэтому нужно отталкиваться от нынешней ситуации, а не от былых заслуг.



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«Сочи» в прошлом туре уступил «Краснодару», хотя имел возможности сравнять счёт. Важно обратить внимание на то, что голы в матчах с участием «Сочи» в последнее время забиваются во вторых таймах. Думаю, что эта тенденция продолжится и в ближайшей встрече.

«Динамо», которое в прошлом туре обыграло «Урал», часто играет дисциплинированно первые таймы, но затем может и раскрыться. Поэтому ожидаю голы именно во второй половине встречи», — сказал Гутцайт.



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