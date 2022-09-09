«Сочи» — «Динамо»: где смотреть онлайн матч РПЛ, во сколько начало

9 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Сочи» – «Динамо» Москва. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.
Прогнозы на все матчи РПЛ — здесь.
Игра пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт». В минувшем сезоне сочинцы стали вторыми в РПЛ, «Динамо» финишировало на третьем месте.
Фаворитами считаются хозяева поля. Поставить на их победу можно с коэффициентом 2.07. Успех москвичей оценивается в 3.68. На ничью дают коэффициент 3.92.
Эксперты ждут от матча в Сочи высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол «Динамо» идёт с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.61.
Гол Кристиана Нобоа идёт за 2.95, гол Артура Юсупова — за 3.55, гол Фёдора Смолова — за 3.00.
10 лучших экспрессов дня.
Прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.96 на матч «Сочи» — «Динамо».
«Динамо» объявило о переходе 28-летнего камерунца.
Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» в масках Путина.
Новичок «Динамо» Нгамалё прокомментировал переход в российский клуб.
Супруга Карпина: запрет на въезд в Эстонию на нашу семью не повлияет.
- 10 сентября 2022
-
04:47
-
04:06
-
03:38
-
02:56
-
00:32
- 9 сентября 2022
-
21:47
-
20:06
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:12
-
07:00