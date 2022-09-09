Эксперты назвали шансы Хачанова выиграть US Open перед полуфиналом

9 сентября российский теннисист Карен Хачанов и Каспер Рууд из Норвегии сыграют в полуфинальном матче Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
Прогнозы на все главные матчи дня — здесь.
Букмекеры оценили шансы российского теннисиста стать победителем турнира. Поставить на то, что Карен Хачанов станет чемпионом, можно с коэффициентом 7.00. Это примерно 13% вероятности.
Если Хачанов обыграет Рууда, то впервые в карьере выйдет в финал турнира «Большого шлема».
Фаворитом среди оставшихся четырёх участников аналитики считают испанца Карлоса Алькараса, поставить на успех которого можно за 2.00. Вероятность победы Каспера Рууда оценили коэффициентом 4.00, а на Фрэнсиса Тиафо можно сделать ставку с коэффициентом 6.00.
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