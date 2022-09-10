«Химки» — «Крылья Советов»: букмекеры назвали фаворита матча РПЛ

10 сентября состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 15:00 мск.
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Игра состоится в Химках на стадионе «Арена Химки». На матче будет работать бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.
Шансы «Крыльев Советов» оцениваются выше: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.17. Успех химчан оценён в 3.24. Ставки на ничью принимаются за 3.86.
Эксперты ждут от матча в Химках не менее трёх голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол «Крыльев Советов» идёт с с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.
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