«Витязь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Локомотив».
Ставка: «Витязь» не проиграет за 1.87.
«Витязь» продолжает удивлять. На этот раз он до глубины души удивил казахстанского представителя КХЛ, буквально содрав с него в третьем периоде скальп и устроив «Барысу» «Аргентину – Ямайку». Ставка на начало сезона если не сработала полностью, то вполне успешно работает. Что позволяет «Витязю» вместе с московским «Динамо», «Спартаком» и СКА возглавлять турнирную таблицу не только Западной конференции, но и «всея КХЛ». Заодно можно констатировать, что западные команды оказались готовыми к сезону много лучше, нежели восточные.
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«Локомотив» до таких высот пока не дотягивает, поскольку успел разок проиграть, но и далеко от лидеров не отстал. И сейчас имеет все шансы выбить из колоды одного из лидеров – если, конечно, не ударит в Подмосковье лицом в грязь. Сделать это будет не так уж и сложно: железнодорожники, в принципе, достаточно успешно играют с «витязями» на выезде – будь это хоть Подольск, хоть Чехов. Почему бы теперь не обыграть «Витязь» в Балашихе, где тоже всё до боли знакомо, если в десяти предыдущих междусобойчиках на площадке «Витязя» ярославцы побеждали шесть раз?
С другой стороны, «Витязь» сейчас явно находится на пике формы и вряд ли сумеет ещё добавить по ходу сезона. Пожалуй, даже точно не сумеет добавить. Тогда как у «Локомотива» ещё не вскрыт огромный потенциал. «Витязю» надо ловить удачный момент, и мне кажется, что он сумеет этим моментом воспользоваться. Поэтому мой прогноз оказывается «прохозяйским»: домашняя победа «Витязя», в упорнейшем матче, далеко не факт, что в основное время. Но свои очередные два очка, как мне мыслится, подольчане-чеховцы-балашихинцы всё-таки наберут», — сказал Лебедев.
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