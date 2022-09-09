«Сочи» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» Москва в 9-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.



Ставка: ТМ 3 за 1.70.



«9-й тур РПЛ открывается на стадионе «Фишт»: «Сочи» сыграет с московским «Динамо». Вторая и третья команды прошлого сезона. У динамовцев, конечно, до сих пор сидит эта заноза с поражением в последнем туре — 1:5, которое позволило «Сочи» обойти «Динамо» на финише.



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Но многое изменилось, особенно у «Динамо», если берём и состав, и тренерский штаб. Много новичков. Даже в последний день трансферного окна динамовцы успели подписать нескольких ребят. Очень красиво их презентовали. Тот же опытный защитник Эли Даса, Маричаль, Фернандес, Нгамале из «Янг Бойз». Вряд ли у этих ребят есть реваншистские настроения. Возможен, кстати, дебют Норманна.



Но учитывая, как играет «Сочи», и учитывая стилистику Йокановича, «Динамо» постарается сыграть так, как добывало победу в матче со «Спартаком». То есть очень аккуратно, плотно, тесно. Важно не дать «Сочи» разбежаться. Да, «Фишт» — это колизей «Сочи», там они достаточно удачно играют, но на этот раз вряд ли будет сверхоткрытая игра, сверхрезультативная, как весной этого года. Динамовцы тогда просто были не в форме, а «Сочи» на финише накатил.



На мой взгляд, будет очень упорный матч, чем-то напоминающий игру первого круга прошлого сезона, когда динамовцы выиграли 1:0. Я бы сыграл низ с расходом — тотал меньше 3 мячей за 1.70», — сказал Генич.

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