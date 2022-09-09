«Вердер» — «Аугсбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вердер» — «Аугсбург» в 6-м туре Бундеслиги сезона-2022/2023.



Ставка: 2-3 гола в матче за 2.06.



«Матч, который открывает очередной тур Бундеслиги. «Вердер» очень ярко и результативно играет в своих играх, причём это касается не только атаки, но и того, что у их собственных ворот происходит. Команда, в общем, почти вернулась в первое десятилетие этого века, когда у «Вердера» был титул самой зрелищной команды Германии, то есть в матчах с её участием забивалось наибольшее количество мячей. Примерно то же самое происходит и сейчас. При этом «Вердер» уже добился результатов, которые вызывают серьёзное уважение. Он обыграл дортмундскую «Боруссию» на её поле, проигрывая к 89-й минуте со счётом 0:2.

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«Аугсбург» в последних матчах потерпел поражения, но, естественно, нужны какие-то изменения, команда должна перестраиваться. Я уверен, что она будет это делать. Но такой выезд — это не очень удобный момент для того, чтобы какие-то корректировки вносить, потому что после трёх поражений подряд нужно набирать какие-то очки. Возможно, «Аугсбург» постарается сыграть построже от обороны, хотя, на мой взгляд, это не имеет большой перспективы.



Думаю, лучшая ставка на этот матч — мультиколичество голов, то есть 2-3 гола в матче с коэффициентом 2.06. Предвижу, что всё-таки «Аугсбург» не сможет раскрепоститься и будет зажат у собственных ворот. А «Вердер» вряд ли сможет назабивать много в этой встрече», — сказал Андронов.



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