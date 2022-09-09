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«Северсталь» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Череповце

«Северсталь» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Череповце
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Северсталь» и ЦСКА.

Ставка: победа «Северстали» в матче за 2.55.

«Очень интересная игра. «Северсталь» на старте чемпионата наделала шуму, когда сначала в Челябинске победила «Трактор» (4:2), а потом сделала какую-то фантастику в Магнитогорске, уступая 0:3, но победив 4:3 в овертайме. Причём три гола были забиты, когда «Северсталь» снимала вратаря.

Ещё больше прогнозов на КХЛ — здесь.

Да, при этом «Северсталь» ещё уступила «Автомобилисту» в Екатеринбурге (3:4). Но там был матч от ножа, и команда Андрея Разина выглядела очень достойно.

Кроме того, «Северсталь» проводит первый домашний матч сезона в Череповце, и перед своими зрителями малобюджетная команда очень постарается показать себя с лучшей стороны.

ЦСКА стартовал бодро, разгромив «Магнитку» (6:2). Но после этого были невыразительная возня с «Нефтехимиком» (5:4 ОТ) и поражение от «Ак Барса» (1:5), в котором мы увидели, что Казань просто сильнее.

Я бы в этом матче взял кэф 2.55 на то, что «Северсталь» победит, пусть даже в дополнительное время или по буллитам. Если и рисковать, то где же, если не в такой встрече? Команда Разина показывает фантастический хоккей, а команда Фёдорова на старте сезона не слишком стабильна», — сказал Лысенков.

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