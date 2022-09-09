Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Динамо» с коэффициентом 3.00

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Динамо» от авторов Betassist.

Ставка: гол Кристиана Нобоа за 3.00.

«Динамо» в классной форме и не сбавляет темпа. Команда идёт с восемью играми без поражений: четыре победы при четырёх мирных исходах. Бело-синие стремятся к качественному футболу, стараются сохранить ворота на замке и потихоньку привыкают к новому тренерскому штабу.

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Ровно половина официальных матчей с участием бело-голубых в РПЛ заканчивались вариантом «обе забьют». В остальных случаях играли на ноль. Подопечные Йокановича уже успели выиграть в дерби, переиграв «Спартак» с минимальным преимуществом – 1:0. Автором единственного гола стал Тюкавин. Он вообще набрал отличную форму, воспользовавшись отсутствием Смолова.



В сезоне-2021/2022 «Сочи» и «Динамо» делили между собой второе место и провели важный матч в заключительном туре. Он завершился разгромной победой сочинцев – 5:1. Бело-голубые, конечно, не забыли тот конфуз. И будут полны решимости отомстить.

Сделать это на выезде будет тяжело. В гостях москвичи провели три встречи и две заканчивали ничейным результатом. Разошлись миром с «Пари НН» (2:2), «Факелом» (3:3), но выиграли в противостоянии с «Крыльями Советов» (2:0). Южане три домашних игры завершили голами от обеих сторон и тоталом больше 2.5 мяча.



Счёт на табло обязательно будет меняться – слишком много фактов указывает на это. Южане играют при своих трибунах, у них нет надёжной защиты, но есть Нобоа – мастер создания опасных моментов и голов. На тотал больше 2.5 гола дают крепкий коэффициент 1.77. Вариант посмелее — гол Нобоа за 3.00. Эквадорец начал сезон на скамейке, но постепенно снова обрёл статус ключевого исполнителя.

На его счету шесть голов в восьми турах. Все стандарты на Нобоа, дальний удар у него тоже замечательный. Пожалуй, коэффициент кажется завышенным.

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