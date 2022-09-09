Хачанов — Рууд: время начала матча US Open, когда играют полуфинал

9 сентября российский теннисист Карен Хачанов и Каспер Рууд из Норвегии сыграют в полуфинальном матче Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
Прогнозы на все главные матчи дня — здесь.
У Хачанова есть шанс впервые в карьере выйти в финал турнира «Большого шлема».
Фаворитом считается теннисист из Норвегии, коэффициент на победу Каспера Рууда составляет 1.49 (65%). На успех россиянина можно поставить за 2.80. Это примерно 35% вероятности.
Эксперты ждут от полуфинала US Open упорной борьбы: ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.60, а тотал меньше 37.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.34.
Ставку на пятый сет предлагается сделать с коэффициентом 3.50. Победа Хачанова с форой (+3.5 гейма) доступна за 1.95.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Где покажут матч Хачанов — Рууд.
Прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал US Open Хачанов — Рууд
Елена Веснина дала прогноз на полуфинал US Open Хачанов — Рууд.
Хачанов в шаге от финала US Open. Как Карену обыграть Рууда?
Савчук: очень расстроена, что россиян и белорусов пустили на US Open.
- 10 сентября 2022
-
04:47
-
04:06
-
03:38
-
02:56
-
00:32
- 9 сентября 2022
-
21:47
-
20:06
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:12
-
07:00