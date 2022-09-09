Хачанов — Рууд: время начала матча US Open, когда играют полуфинал

9 сентября российский теннисист Карен Хачанов и Каспер Рууд из Норвегии сыграют в полуфинальном матче Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.



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У Хачанова есть шанс впервые в карьере выйти в финал турнира «Большого шлема».



Фаворитом считается теннисист из Норвегии, коэффициент на победу Каспера Рууда составляет 1.49 (65%). На успех россиянина можно поставить за 2.80. Это примерно 35% вероятности.



Эксперты ждут от полуфинала US Open упорной борьбы: ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.60, а тотал меньше 37.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.34.



Ставку на пятый сет предлагается сделать с коэффициентом 3.50. Победа Хачанова с форой (+3.5 гейма) доступна за 1.95.



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