Эксперты назвали шансы «Спартака» одержать четвёртую победу в КХЛ подряд

10 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак». Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

Прогнозы на главные матчи дня — здесь.

Встреча состоится в Магнитогорске на льду «Арены-Металлург».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.63, а успех москвичей оценён в 4.82. На ничью после трёх периодов дают 4.58.



Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.48. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.50.

Итоговая победа «Металлурга» оценивается в 1.35, победа «Спартака» с учётом овертайма и серии буллитов доступна за 3.40.

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