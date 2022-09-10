«Сибирь» — «Куньлунь»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» местный одноимённый клуб разгромил «Куньлунь» в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.
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Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Каждый из периодов сибиряки выиграли всухую.
На 15-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, вывел новосибирцев вперёд. На 30-й минуте Тревор Мёрфи удвоил преимущество хозяев. Он забросил шайбу при игре «пять на три».
На 48-й минуте Тревор Мёрфи с передачи Александра Шарова оформил дубль. Менее чем через полторы минуты Шаров также забросил свою вторую шайбу. Все голы были забиты при игре в большинстве.
Голкипер новосибирцев Антон Красоткин оформил шат-аут.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» во Владивостоке сыграет с «Адмиралом». «Сибирь» примет «Трактор». Оба матча состоятся 11 сентября.
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