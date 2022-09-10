«Салават Юлаев» — «Трактор»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» «Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Трактором» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.
Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). По ходу встречи уфимцы дважды уступали в счёте.
На первой минуте матча Антон Бурдасов вывел челябинцев вперёд. На пятой минуте Станислав Бочаров, реализовав численное большинство, провёл ответную шайбу.
На 26-й минуте Максим Шабанов во второй раз поразил ворота уфимцев. Через 26 секунд Степан Санников с передачи Владислава Картаева восстановил равновесие. На 45-й минуте Александр Хмелевски принёс победу «Салавату Юлаеву».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 11 сентября в гостях сыграет с «Сибирью». «Салават Юлаев» 12 сентября примет «Спартак».
10 лучших экспрессов на сегодня.
Александр Овечкин вернулся к тренировкам в США.
ЦСКА обратился к журналистам: прекратите хайповать на Иване Федотове!
Прошкин: решение по Кубку мира должны принимать хоккеисты сборной России.
В СКА резко отреагировали на слухи про переход Ивана Федотова.
Кэри Прайс намекнул на завершение карьеры.
- 10 сентября 2022
-
19:50
-
19:17
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:33
-
12:12
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:40
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:20
-
07:04
-
06:40
-
06:22
-
06:00
-
05:28
-
04:47
-
04:06
-
03:38