«Салават Юлаев» — «Трактор»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» «Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Трактором» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.

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Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). По ходу встречи уфимцы дважды уступали в счёте.

На первой минуте матча Антон Бурдасов вывел челябинцев вперёд. На пятой минуте Станислав Бочаров, реализовав численное большинство, провёл ответную шайбу.

На 26-й минуте Максим Шабанов во второй раз поразил ворота уфимцев. Через 26 секунд Степан Санников с передачи Владислава Картаева восстановил равновесие. На 45-й минуте Александр Хмелевски принёс победу «Салавату Юлаеву».



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 11 сентября в гостях сыграет с «Сибирью». «Салават Юлаев» 12 сентября примет «Спартак».

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