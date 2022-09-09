Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Спартак» 10 сентября

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Спартак», который состоится 10 сентября в Магнитогорске.
Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.79.
Прошлогодний финалист Кубка Гагарина поплыл на старте сезона. Команда Воробьёва крайне неубедительно смотрится в обороне. Василий Кошечкин и Эдди Паскуале парировали лишь 86,23% бросков (119 из 138). С такой игрой в защите трудно рассчитывать на уверенные победы.
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Прошлый розыгрыш регулярки КХЛ «Спартак» завершил седьмым на Западе. «Йокерит» с плей-офф снялся, но во втором раунде москвичи без особых шансов уступили СКА. Боролись, цеплялись, старались, однако силы были неравны.
После довольно активных перестановок в межсезонье красно-белые мощно стартовали в новом сезоне, набрав максимум очков после трёх туров. Лишь ещё три клуба могут похвастаться аналогичным результатом.
Забивает команда немного. За три встречи Шейн Принс и компания забросили лишь шесть шайб. Только четыре команды КХЛ забили меньше. Низкую производительность подопечные Бориса Миронова с лихвой компенсируют надёжной игрой в обороне.
Словак Патрик Рыбар совершил 96,77% сейвов, отразив 90 бросков из 93 нанесённых «Амуром», «Сибирью» и «Адмиралом»! Потрясающие цифры. Но это проблема — грядущий соперник куда серьёзнее. Продемонстрировать такой уровень надёжности будет в разы сложнее.
В то же время «Металлург» после пары удивительно отданных концовок наверняка сыграет построже. Сейчас «лисам» просто нужна победа — спокойная, надёжная, перед своими трибунами. Возьмём тотал меньше. Думается, хозяева своего добьются, хотя много не забьют.
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