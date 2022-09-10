«Химки» — «Крылья Советов»: прямой эфир, где смотреть онлайн матч, какой канал, трансляция

Сегодня, 10 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Крылья Советов». Начало игры запланировано на 15:00 мск.
Прогнозы на все матчи РПЛ — здесь.
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех химчан оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.80.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.
10 лучших экспрессов на сегодня.
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