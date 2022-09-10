«Ахмат» — «Пари Нижний Новгород»: бесплатная трансляция, где смотреть онлайн, прямой эфир

Сегодня, 10 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород». Начало – в 19:45 мск.

Прогнозы на все матчи РПЛ — здесь.

Бесплатную онлайн-трансляцию можно найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Пари НН» оценивается в 5.20. На ничью дают коэффициент 3.90.



Букмекеры сомневаются, что матч «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93.

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