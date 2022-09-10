ЦСКА — «Краснодар»: во сколько начало, где смотреть, какой канал покажет, прогнозы на матч

Сегодня, 10 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Ещё больше прогнозов на главные матчи дня — здесь.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».



Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Краснодара» оценивается в 4.68. На ничью дают коэффициент 4.10.



Букмекеры считают, что матч чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

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