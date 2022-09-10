Кубок Легенд — 2022: где смотреть матчи сборной России сегодня, когда начало, трансляция

С 9 по 11 сентября в ДС «Мегаспорт» в Москве пройдут матчи Кубка Легенд — 2022 по футболу. Формат турнира следующий: команды легенд различных стран играют друг с другом два тайма по 20 минут. В игре принимают участие пять полевых игроков и один вратарь.
Прогнозы на матчи дня — здесь.
На сегодня, 10 сентября, запланированы два матча команды Легенд России. В 12:30 мск стартует встреча с командой Легенд Казахстана, а в 15:30 мск — противостояние со Сборной звёзд.
Бесплатную прямую трансляцию из Москвы обеих встреч можно будет найти на сайте matchtv.ru.
Ранее эксперты дали свой прогноз на матч России и Казахстана. Они считают явными фаворитами россиян. Сделать ставку на победу российской команды можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Успех казахстанцев оценивается в 15.00.
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