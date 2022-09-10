Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Динамо»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

СКА — «Динамо»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» СКА уверенно переиграл московское «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.

Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Бело-голубые потерпели первое поражение в сезоне.

На 16-й минуте Марат Хайруллин вывел СКА вперёд. На 18-й минуте нападающий, реализовав численное большинство, оформил дубль.

В дебюте второго периода Александр Никишин в третий раз поразил ворота москвичей. На 46-й минуте Андрей Миронов отыграл один гол. Спустя пять минут Валентин Зыков забросил четвёртую шайбу СКА.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Череповце сыграет с «Северсталью». «Динамо» встретится в Балашихе с «Витязем». Оба матча состоятся 12 сентября.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Александр Овечкин вернулся к тренировкам в США.

ЦСКА обратился к журналистам: прекратите хайповать на Иване Федотове!

Прошкин: решение по Кубку мира должны принимать игроки сборной России.

В СКА резко отреагировали на слухи про переход Ивана Федотова.

Кэри Прайс намекнул на завершение карьеры.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022