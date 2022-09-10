СКА — «Динамо»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» СКА уверенно переиграл московское «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.

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Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Бело-голубые потерпели первое поражение в сезоне.



На 16-й минуте Марат Хайруллин вывел СКА вперёд. На 18-й минуте нападающий, реализовав численное большинство, оформил дубль.

В дебюте второго периода Александр Никишин в третий раз поразил ворота москвичей. На 46-й минуте Андрей Миронов отыграл один гол. Спустя пять минут Валентин Зыков забросил четвёртую шайбу СКА.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Череповце сыграет с «Северсталью». «Динамо» встретится в Балашихе с «Витязем». Оба матча состоятся 12 сентября.

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