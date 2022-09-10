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«Северсталь» — ЦСКА: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Северсталь» — ЦСКА: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» местная «Северсталь» уверенно обыграла ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.

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Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Красно-синие потерпели второе крупное поражение подряд.

В середине первого периода Александр Петунин вывел череповчан вперёд. На 21-й минуте Сергей Плотников сравнял счёт. Через полторы минуты Никита Хлыстов вновь вывел «Северсталь» вперёд.

На 48-й минуте Максим Колмыков с передачи Ивана Емеца в третий раз поразил ворота московских армейцев. Ещё через полторы минуты Егор Морозов забросил четвёртую шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 11 сентября в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Северсталь» 12 сентября примет СКА.

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