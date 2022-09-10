Карен Хачанов — Каспер Рууд: результат матча, кто победил, какой счёт, кто вышел в финал

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 26-летний россиянин Карен Хачанов (31-е место рейтинга) и 23-летний представитель Норвегии Каспер Рууд (седьмая ракетка мира).
Хачанов и Рууд сыграли самый длинный розыгрыш за всю историю US Open.
Встреча завершилась победой Рууда в четырёх сетах – 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2. Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты.
На счету Хачанова – 15 подач навылет, три двойные ошибки и три из пяти (60%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – 10 эйсов, одна двойная ошибка и шесть из 13 (46%) удачных брейк-пойнтов.
Хачанов завершил борьбу на Открытом чемпионате США по теннису, Рууд вышел в финал.
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