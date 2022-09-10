«Химки» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

«Первая домашняя игра для Спартака Гогниева в качестве главного тренера «Химок». Будем откровенны, матч с предысторией. В прошлом сезоне игра между этими командами стала скандальной и последней для арбитра Матюнина. Сейчас всё только разгоняется. «Химки» проиграли последние пять матчей, ситуацию выправить не удаётся. Даже краткосрочная работа Писарева, к сожалению, каких-то дивидендов не принесла.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Крылья» чуть-чуть подкорректировали состав. Защитник Чиркович пришёл. «Крылья» – команда играющая, и «Химки» теперь будут командой, которая играет в атаку. Перешли на схему с трёх центральных на четыре в линию. Плюс сейчас «Химки» играют дома, за спиной серия поражений. Наверняка поработали на неделе над тем, чтобы вернуть какую-то уверенность. Но уверенность может вернуть только результат.

Учитывая, какой футбол ставит Спартак Гогниев, учитывая соперника, который любит работать с мячом, много моментов создаёт, я думаю, будет «вершок». По крайней мере, если «Химки» будут играть так, как они это делали с «Оренбургом», то о каком-то балансе здесь говорить сложно.

«Химкам» очень нужны очки, положительные эмоции. Стало быть, они будут рисковать и лезть в атаку, «Крылья» могут этим воспользоваться.

Мой прогноз – тотал больше 2.5 мяча за 1.83».

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