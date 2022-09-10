ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 10 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар».

Ставка 1: ничья в первом тайме за 2.40.

Ставка 2: ничья за 3.95.

«Одна из центральных игр тура пройдёт на «ВЭБ-Арене»: ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Это команды, идущие в лидерах российского чемпионата на данный момент. И мы помним прошлый сезон. Две очень тяжёлые игры были. Безголевая ничья в Москве. Победа «Краснодара» с большим трудом у себя благодаря сумасшедшему голу Кривцова, хотя ЦСКА играл в той встрече лучше.

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ЦСКА сейчас под руководством Федотова вообще другая команда. «Краснодар» поувереннее себя чувствует, но потерял Черникова. Тем не менее он успел ещё двух игроков приобрести из «Шавеша», который стал таким клубом-побратимом для «Краснодара». Это шутка, конечно же!

В общем, это матч команд, у которых есть свои плюсы, матч с дополнительной подоплёкой. Тут самый любопытный момент, что 0:0 в прошлом сезоне было с неназначенным пенальти на последних секундах в ворота ЦСКА. VAR не увидел, не разглядел. Потом Казарцев признавался, что это его ошибка. Он даже получил дисквалификацию из-за своей работы на VAR. Но что мы видим сейчас? Иванов в поле, а на VAR — Василий Казарцев! Интрига? Да, интрига.

Кому-то отдать предпочтение я не берусь. Взял бы здесь ничью в первом тайме за 2.40. Также рассмотрел бы лобовую ничью за 3.95. ЦСКА идёт однозначным фаворитом. Для меня это, откровенно говоря, удивительно. Да, у «Краснодара» серия из победных матчей, которая когда-то должна прерваться.

Но на такие матчи краснодарцы собираются. Матч с «Динамо» в Москве – тому подтверждение. Думайте сами, выбирайте сами. Либо ничья в первом тайме за 2.40, либо ничья в матче почти за 4.00».

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