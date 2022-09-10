ЦСКА — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч РПЛ ЦСКА — «Краснодар».
Ставка: победа ЦСКА в один гол за 3.45.
«ЦСКА одержал победу в 1-м туре Кубка России, в котором обыграл «Торпедо». При этом и в Премьер-Лиге команда порадовала – пять успешных матчей. Не могу сказать, что 17 забитых голов являются показателем слабости противников.
«Краснодар» хорош, да и забивал одинаково с армейцами, но вот линия обороны мне никак не внушает доверия. В таких матчах часто всё решает одна-единственная ошибка. Кроме того, в команду отлично вписался Владимир Федотов, с которым у коллектива есть взаимопонимание, что доказали результаты.
Я предполагаю, что за счёт поддержки трибун и отличного подбора исполнителей армейцы выиграют. При этом разгрома не жду – предположу, что успех будет с минимальной разницей в счёте».
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