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Ига Свёнтек — Онс Жабер: прогноз Софьи Тартаковой на женский финал US Open

Ига Свёнтек — Онс Жабер: прогноз Софьи Тартаковой на женский финал US Open
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Телеведущая и теннисный эксперт Софья Тартакова дала прогноз на матч US Open Ига СвёнтекОнс Жабер.

Другие прогнозы на матчи дня — здесь.

Ставка: победа Жабер за 2.55.

«Встречаются две самые стабильные теннисистки этого сезона, те девушки, которые показывали самую лучшую игру на протяжении двух недель.

Конечно, на бумаге и по статусу фаворит Свёнтек. Она стабильна, она выигрывала «Шлемы», она знает, как это делать – за её плечами большие матчи, большие победы.

Но посмотрите, как здорово играет на этом турнире Онс Жабер. К тому же её полуфинал сложился полегче, чем у соперницы. Это очень вариативная и интересная теннисистка, с характером и своим фирменным стилем. Мне кажется, что корты в США максимально подходят Жабер, поэтому давайте рискнём и поставим на победу теннисистки из Туниса».

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