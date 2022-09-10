Ига Свёнтек — Онс Жабер: прогноз Софьи Тартаковой на женский финал US Open

Телеведущая и теннисный эксперт Софья Тартакова дала прогноз на матч US Open Ига Свёнтек — Онс Жабер.

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Ставка: победа Жабер за 2.55.

«Встречаются две самые стабильные теннисистки этого сезона, те девушки, которые показывали самую лучшую игру на протяжении двух недель.



Конечно, на бумаге и по статусу фаворит Свёнтек. Она стабильна, она выигрывала «Шлемы», она знает, как это делать – за её плечами большие матчи, большие победы.



Но посмотрите, как здорово играет на этом турнире Онс Жабер. К тому же её полуфинал сложился полегче, чем у соперницы. Это очень вариативная и интересная теннисистка, с характером и своим фирменным стилем. Мне кажется, что корты в США максимально подходят Жабер, поэтому давайте рискнём и поставим на победу теннисистки из Туниса».

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