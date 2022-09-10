Чимаев — Холланд: во сколько начало, где смотреть онлайн, какой канал, прогноз на бой

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 279, в соглавном бою которого сразятся швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев и американец Кевин Холланд.
Прогнозы на матчи дня — в одном месте.
Посмотреть спортивное шоу в прямом эфире можно будет на официальной платформе UFC Fight Pass и на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».
Поединки в UFC 279 начнутся примерно в 1:00 мск. Старт боя между Чимаевым и Холландом состоится не ранее 6:00 мск.
Эксперты дали свой прогноз, они считают фаворитом Чимаева. Коэффициент на его победу составляет 1.11. Успех Холланда оценивается в 7.30.
Напомним, что из-за несдачи веса Чимаевым UFC пришлось значительно изменить главный кард предстоящего турнира – сам шведско-чеченский боец встретится с Кевином Холландом, его экс-оппонент Нейт Диаз выйдет в октагон против 38-летнего ветерана и соотечественника Тони Фергюсона, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.
10 лучших экспрессов дня — здесь.
UFC оштрафовал Чимаева и Холланда за срыв пресс-конференции.
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