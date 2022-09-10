«Урал» — «Торпедо»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Торпедо».

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Ставка: победа «Урала» за 1.96.

«В этом туре встречаются команды, занимающие два последних места в таблице. «Урал» и «Торпедо» сыграют в Екатеринбурге. «Урал» прилично укрепился — взял несколько игроков. Взял того же Бегича, взял Сиссе, взял Филипенко, знакомого хорошо Виктору Гончаренко. И вообще, «Урал» очень неплохо смотрелся в Москве в матче с «Динамо», и даже он где-то не заслуживал поражения.



«Торпедо» тоже укрепляет свои ряды. Поувереннее стала выглядеть команда с новым тренерским штабом. С «Ростовом», как мне кажется, команда не заслужила поражения. Там был звёздный час Бабурина — много он мячей потащил. Да и торпедовцы сами неплохо контратаковали.



Но «Урал» всё-таки понятнее, чем нынешнее «Торпедо». Плюс «Урал» играет дома. Какой-то матч он выиграет. И здесь я бы попробовал взять чистую победу «Урала», исходя из увиденного в первых восьми турах. «Урал» при Гончаренко становится более сыгранной командой, чем это было на старте сезона при Шалимове, где тоже порой откровенно не везло.



Мой прогноз — чистая победа «Урала» за 1.96».

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