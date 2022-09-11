Эксперты оценили шансы «Факела» обыграть «Локомотив» в Воронеже

11 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Факел» – «Локомотив» Москва. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.
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Встреча состоится в Воронеже на стадионе «Центральный». Обе команды сменили тренеров после предыдущего тура.
Аналитики отдают преимущество «Локомотиву». Поставить на победу москвичей предлагается с коэффициентом 2.40. Это примерно 42% вероятности. Успех воронежцев оценивается в 3.10 (32%). На ничью дают коэффициент 3.84 (26%).
Эксперты ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.07.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.3. Гол «Факела» идёт с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.65.
Ставки на назначение пенальти принимаются за 2.40, а на удаление — за 3.00.
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