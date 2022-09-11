Букмекеры оценили шансы «Авангарда» одержать первую победу в сезоне

11 сентября состоится матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Авангард». Начало игры запланировано на 15:00 мск.

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Матч состоится на арене «Уралец», где «Авангард» под руководством Дмитрия Рябыкина попытается одержать первую победу в сезоне-2022/2023. Во всех трёх прошлых встречах КХЛ омский клуб проиграл.

Эксперты не верят в первую победу «ястребов». Фаворитом с небольшим преимуществом выставлен «Автомобилист» — на него предлагают коэффициент 2.26. Возможный успех «Авангарда» оценён в 2.61. На ничью в основное время предлагают коэффициент 4.10.

Аналитики уверены, что матч получится результативным. Тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32.

Если победитель определится в серии буллитов, то сыграет коэффициент 7.8. Победа любой команды в овертайме оценивается экспертами коэффициентом 6.25.

Поставить на то, что «Авангард» не проиграет, можно за 1.60, а непроигрыш «Автомобилиста» идёт за 1.46.

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