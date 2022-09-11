Букмекеры оценили шансы «Авангарда» одержать первую победу в сезоне

11 сентября состоится матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Авангард». Начало игры запланировано на 15:00 мск.
Матч состоится на арене «Уралец», где «Авангард» под руководством Дмитрия Рябыкина попытается одержать первую победу в сезоне-2022/2023. Во всех трёх прошлых встречах КХЛ омский клуб проиграл.
Эксперты не верят в первую победу «ястребов». Фаворитом с небольшим преимуществом выставлен «Автомобилист» — на него предлагают коэффициент 2.26. Возможный успех «Авангарда» оценён в 2.61. На ничью в основное время предлагают коэффициент 4.10.
Аналитики уверены, что матч получится результативным. Тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32.
Если победитель определится в серии буллитов, то сыграет коэффициент 7.8. Победа любой команды в овертайме оценивается экспертами коэффициентом 6.25.
Поставить на то, что «Авангард» не проиграет, можно за 1.60, а непроигрыш «Автомобилиста» идёт за 1.46.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Илья Воробьёв оценил старт сезона «Металлурга».
Миронов объяснил, почему во всех матчах в воротах «Спартака» был словак Рыбар.
Леонтьев: паники в «Нефтехимике» после четырёх поражений нет.
Шведский журналист: российские СМИ в ситуации с Федотовым сходят с ума.
Ротенберг объяснил высокую результативность Марата Хайруллина.
- 11 сентября 2022
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:00
-
07:20
-
07:11
-
06:49
-
06:40
-
06:22
-
06:00
-
05:39
-
05:04
-
04:30
-
04:26
-
03:42
-
03:07
-
02:56
-
01:30
-
00:27
- 10 сентября 2022
-
23:13
-
21:22
-
19:50
-
19:17
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:30