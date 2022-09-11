«Факел» — «Локомотив»: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча 11 сентября 2022

11 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Локомотив». Начало игры запланировано на 15:00 мск.

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В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».



Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Факела» оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.66.



Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Факел» — «Локомотив» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.07.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.3. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

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