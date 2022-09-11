«Зенит» — «Оренбург»: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча 11 сентября 2022 года

Сегодня, 11 сентября, состоится матч 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург». Начало игры запланировано на 17:30 мск.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Успех «Оренбурга» оценивается в 26.0. Заключить пари на ничью предлагают за 9.50.
Букмекеры считают, что встреча «Зенит» — «Оренбург» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.00.
Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.62.
Экспрессы на главные матчи на дня — здесь.
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- 11 сентября 2022
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