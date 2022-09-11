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«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
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«Ростов» — «Спартак»: бесплатная трансляция, где смотреть онлайн, прямой эфир

«Ростов» — «Спартак»: бесплатная трансляция, где смотреть онлайн, прямой эфир
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11 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» (Москва). Начало запланировано на 19:45 мск.

Какой канал покажет матч «Ростов» — «Спартак».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех «Ростова» оценивается в 2.98. На ничью дают коэффициент 3.58.

Букмекеры не уверены, что матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.96.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

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