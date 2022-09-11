ЦСКА — «Краснодар»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА разгромил «Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счётом 4:1.
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Ещё в первом тайме москвичи забили два мяча, дважды отличившись с пенальти. На 30-й минуте 11-метровый удар реализовал Хорхе Карраскаль. А в компенсированное время ещё один мяч забил Фёдор Чалов.
В начале второго тайма краснодарцы смогли сократить отставание в счёте. На 47-й минуте Кристиан Рамирес дальним ударом поразил ворота красно-синих.
На 62-й минуте армейцы заработали третий пенальти. Его в итоге реализовал Хесус Медина. С первой попытки он не пробил Матвея Сафонова, но мяч в ворота добил Милан Гайич. Впрочем, легионер ЦСКА слишком рано забежал в штрафную «Краснодара», поэтому гол был отменён. Со второй попытки ЦСКА забил.
Точку в матче уже в компенсированное время поставил Адольфо Гайч. ЦСКА одержал третью победу подряд.
ЦСКА набрал 20 очков и догнал в турнирной таблице «Зенит», команда занимает второе место. «Краснодар» с 17 очками занимает третье место.
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