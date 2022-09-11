«Урал» — «Торпедо»: прямой эфир, где смотреть онлайн, трансляция матча РПЛ 11 сентября

11 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Урал» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

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Матч пройдёт в Екатеринбурге на стадионе «Центральный». Обе команды ещё не выигрывали ни в одном из туров сезона-2022/2023 РПЛ.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Эксперты называют фаворитом «Урал» и предлагают поставить на его победу за коэффициент 1.98. Успех гостей оценивается в 4.28. На ничью дают коэффициент 3.60.

Аналитики сомневаются, что матч «Урал» — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.76. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за коэффициент 1.95.

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