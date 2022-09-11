«Локомотив» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ в Ярославле

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.60.

Чемпион прошлого сезона пока играет очень вяло. До сих пор команде Сергея Фёдорова удалось одержать всего одну уверенную викторию в сезоне, обыграв в первом матче магнитогорский «Металлург» (6:2). Больше убедительных побед не было, потому что успех над «Нефтехимиком» в овертайме таковым назвать нельзя, а «Ак Барсу» и «Северстали» армейцы и вовсе уступили почти без шансов.

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ЦСКА много пропускает, что неудивительно, ведь проблема с вратарской позицией у команды есть, но четыре гола в среднем за три последние встречи – это всё-таки перебор. Команда недостаточно дорабатывает в обороне, и главный тренер уже открыто намекает, что игра некоторых игроков ему очевидно не нравится. Ситуация неприятная, но из этого лёгкого кризиса необходимо выбираться, и матч с «Локомотивом» может стать отправной точкой.



Железнодорожники тоже качеством своей игры пока не слишком удивляют – они набрали на одно очков больше и не оставили шансов в игре с «Трактором», однако в целом календарь у хозяев был проще. Клуб из Ярославля также стабильно пропускает минимум три шайбы за матч, у него есть травмы в линии обороны, и с ЦСКА в очных матчах подопечные Игоря Никитина играют не очень удачно в последние годы.



Московский клуб остаётся фаворитом противостояния, и мы тоже рискнём поставить на него – коэффициент на такой исход 1.94. Также поверим в большое количество голов – тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.46.

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