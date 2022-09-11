«Зенит» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 11 сентября 2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Урал» – «Торпедо».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.06.

«Зенит» – «Оренбург» – «эль-газико»! Так мы ласково называем эту пару. «Оренбург» впервые после возвращения в РПЛ снова сыграет на «Газпром-Арене». Ни разу «Оренбург» не отбирал очки у «Зенита». Но не знаю, насколько «Оренбург» будет возбуждать «Зенит». Как только соперник явно слабее, «Зениту» сразу становится не очень интересно.

Прогнозы на РПЛ – в одном месте.

«Оренбург» с латиноамериканскими игроками очень неплохо смотрится с точки зрения комбинационной игры. И Вера, и Флорентин, и Марин, и Мансилья очень любопытный футбол показывают, ещё и Сычевой забивает. Играют через контроль, смело.

«Оренбург» понимает, что он не ровня, не соперник «Зениту», но можно показать себя, можно приехать и сыграть в удовольствие. Можно кайфануть на большом, классном стадионе «Газпром-Арена», который должен был принимать финал Лиги чемпионов. Думаю, с этой задачей «Оренбург» и приедет.

Если «Оренбург» раскроется, не будет играть от обороны, то вихрь атак, большое количество моментов нам обеспечены. Я бы взял тотал больше 3.5 мяча за отличный коэффициент 2.06».

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