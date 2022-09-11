«Ростов» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ 11 сентября 2022 года

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак».

Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.60.

«В предыдущем туре ростовчане в гостях победили «Торпедо», а «Спартак» дома проиграл «Зениту». Мне кажется, не стоит отталкиваться от поражения красно-белых в прошлом туре. Та игра уже должна быть забыта. Кстати, «Ростов» дома «Спартаку» регулярно забивает. Однако у Абаскаля лучшая команда РПЛ по игре на выезде. В гостях у Спартака три победы, ничья и поражение.

10 лучших прогнозов на сегодня.

У Валерия Карпина боевитая команда, которая бьётся до конца. У них нет ещё ни одного поражения в этом сезоне – четыре победы и четыре ничейных результата. У ростовчан определённо есть дух и боевитость, особенно на своём поле.

А у «Спартака» перемены. Это всегда проблема и может сказаться на результате матча. Москвичи укрепляют оборону и взяли словенского защитника Мевлю.

В предыдущем сезоне в Москве команды разошлись миром, а в Ростове победили хозяева. За сезон до этого соперники обменялись гостевыми победами. Наблюдается определённое равновесие.

«Ростов» неплохо играет против московских команд в этом чемпионате. Поэтому не вижу «Спартак» большим фаворитом. Серия ростовчан без поражений вполне может продолжиться».

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