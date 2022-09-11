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Букмекеры назвали вероятность того, что Чимаев проиграет Холланду на UFC 279

Букмекеры назвали вероятность того, что Чимаев проиграет Холланду на UFC 279
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В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC 279, в соглавном бою которого сразятся швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев и американец Кевин Холланд.

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Бой между Чимаевым и Холландом стартует не ранее 6:00 мск.

Явным фаворитом поединка считается Хамзат Чимаев: ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.18. Успех Кевина Холланда оценивается в 5.00. На ничью дают 75.0.

Напомним, из-за несдачи Чимаевым веса UFC пришлось значительно изменить главный кард предстоящего турнира – сам шведско-чеченский боец встретится с Кевином Холландом, его экс-оппонент Нейт Диаз выйдет в октагон против 38-летнего ветерана и соотечественника Тони Фергюсона, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.

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