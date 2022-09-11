«Локомотив» — ЦСКА: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ 11 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: тотал меньше 6.5 шайбы за 1.52.
«Однозначно самый трудный матч для предсказания победителя среди всех четырёх матчей игрового дня 11 сентября, а может быть, даже и с начала регулярного чемпионата. И трудность эта вызвана тем, что обоих соперников прилично «штормит». Наверное, «Локомотив» кидает чуть меньше, ЦСКА чуть больше, но угадать в таких условиях, кого и в какую сторону накренит на льду «Арены-2000», практически невозможно.
Более того, по вышеназванной причине я бы не пытался угадывать победителя. Прекрасно понимаю, что это вряд ли сможет удержать искренних поклонников команды, но для тех, кто будет смотреть на матч со стороны и с холодной головой, рисковать своими деньгами в данном вопросе будет весьма неосмотрительно.
Во что можно поиграть, так это, пожалуй, в тотал. «Локомотив», как мы видим, при Никитине всё дальше уходит в дебри (именно дебри, а не дерби) оборонительного хоккея, отшлифовывая в первую очередь все нюансы игры в своей зоне. ЦСКА при Фёдорове в этом плане выглядит немного веселее и настырнее, но нынешняя физическая форма и сыгранность команды, далёкие от идеала, пока дают только редкие спорадические залпы вроде второго периода матча с «Магниткой».
То есть можно достаточно легко предположить, что большого количества заброшенных шайб мы не увидим. Тотал вряд ли превысит 5.5 шайбы. Во всём остальном – полная неясность, и статистика личных встреч эту неясность только усугубляет, поскольку играют эти соперники конкретно в Ярославле серединка наполовинку. Поочерёдно (а точнее, скорее попарно) вздрючивая друг друга.
Поэтому я не знаю, чем это безобразие закончится, но водопада голов не жду».
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