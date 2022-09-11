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Хамзат Чимаев — Кевин Холланд: результат боя UFC 279, кто выиграл

Хамзат Чимаев — Кевин Холланд: результат боя UFC 279, кто выиграл
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28-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев одержал победу над американцем Кевином Холландом в со-главном поединке UFC 279, который проходил в ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе.

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Бой завершился досрочной победой Чимаева в первом раунде удушающим приёмом.

За время, проведённое в октагоне, Хамзат Чимаев нанёс сопернику всего один удар, сделал два тейкдауна и предпринял две попытки сабмишена. На счету американского бойца ни одного удара, тейкдауна, попытки сабмишена или переворота.

Отметим, что Чимаев должен был драться в главном бое вечера против Нейта Диаза, однако провалил взвешивание на 3,5 кг. На UFC 279 он дрался в промежуточном весе с Холландом.

После этого поединка Хамзат продлил победную серию до 12 боёв, при этом не потерпев ни одного поражения.

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