«Зенит» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч 9-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Оренбург».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 1.61.

«Зенит» в прошлом туре показал, кто является главным фаворитом чемпионата. По игре он превзошёл «Спартак», выиграл абсолютно по делу, хоть и первым пропустил красивый гол от Соболева. Но «Зенит» не всегда так же настраивается на соперников попроще, чем на ЦСКА или «Спартак».

Прогнозы на РПЛ – в одном месте.

Мы в этом сезоне уже видели мучения с «Торпедо», когда долго не могли забить. В Химках так и не выиграли. В Грозном не сумели взять три очка. Игра с «Оренбургом» вряд ли дойдёт до того, что придётся выгрызать победу, всё-таки домашний матч. Но в то же время нет уверенности, что будет победа в 4 или 5 мячей, а она могла бы быть, если «Зенит» вышел бы с таким настроем.

Но «Оренбург» – команда, которой нравится играть от себя, нравится создавать моменты. Поэтому пригласили в команду несколько латиноамериканцев, которые уже показывают свои сильные качества. «Химки» победили в красивой манере. И в Петербурге, думаю, «Оренбург» выйдет с задачей забить, а не сидеть всю встречу у своих ворот, отбиваясь от шквала атак.

А если дать «Зениту» пространство, то там уже без вариантов. Он накажет, класс футболистов всё решит. Но поставлю аккуратно, с форой (-2). «Зенит» может создать себе задел и остановиться, как с «Факелом» в Кубке России.

Уверен в ставке на 8 из 10».

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